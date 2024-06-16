ICB Light Fabric Combi 半袖カットソー

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商品詳細
■デザイン襟元にサテン地でギャザーを加えたカットソー。見た目から感じられる清涼感と、透け感が気にならないようなボリュームを出したのが拘りポイント。ブラウスライクなきちんと感のある一枚です■素材ハリ感がありながら、柔らかなタッチが特徴の素材。細かく編むことで上品な印象に仕上がりました。■着こなしポイントギャザーが印象的なのでベーシックなボトムを合わせるだけで、シンプルなのに品のある大人のスタイルが完成。ギャザー部分のサテン地が上品なのでジャケットのインナーにも◎。
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