サニークラウズ　フェリシモ ◆ ストライプブラウス　【MP】

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Sunnycloudsfeat.ShuttleNoteskazumiさんのストライプブラウスサイズ...MP定価...\\8,690(税込)着用回数は2回ほどです。微起毛な素材ですので、やや毛羽立ち感はございます。目立ったダメージはありませんが、自宅保管の中古品という事や、発送時の畳みシワ等にご理解いただける方のみ、ご検討お願い致します。テイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル色...ベージュ袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ