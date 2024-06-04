★ロジータ★ブラウス★ネイビー★レース★

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ロジータ（＝ROJITA）のおしゃれなブラウスです。お袖の二重フリルと立体感のあるプリーツとレースの凝ったデザインがとても可愛いです。キレイなネイビーカラーなので、どんなボトムスにも合わせやすい素敵なお品です。着脱はかぶり式で後ろボタンが一個ついています。★サイズ：Ｍサイズ バスト 90ｃｍ 着 丈 60ｃｍ (平置き実寸。多少の誤差はご了承ください。） ★カラー：ネイビー★素 材：ポリエステル100％数回の着用のみでクリーニング済みのお品です。他にもロジータのブラウスを出品しています。