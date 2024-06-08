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BEAMSGOLF ネイビー　Ｌサイズ
商品番号 S59380292807
商品名

BEAMSGOLF ネイビー　Ｌサイズ
ブランド名 ビームスゴルフ
特別価格 税込 1,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEAMSGOLFネイビー　Ｌサイズ写真より、落ち着いたネイビーです。光にあたって明るく写ってるようです。薄手ですので、涼しいです。地模様がカワイイです。1度だけ、着用しました。ゴルフウエアの整理のため、出品いたします。注意して検品しておりますが、万が一見落とし等がございましたらご容赦ください。自宅保管の中古品ということをご理解頂いた上で、どなたかご活用頂けると嬉しいです。コンパクトにたたみ発送致しますのでたたみじわはご容赦下さい。梱包時、商品のサイズ等でメルカリ便の発送方法が変わる事があります。いずれも匿名発送致します。ゆうゆう便⇄らくらく便その他、ゴルフビームスゴルフ23区ゴルフ23区adidasゴルフルコック　スポルティフニューバランス　ゴルフレディース等々出品しておりますので、是非ご覧下さい。
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