BEAMSGOLF ネイビー　Ｌサイズ

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BEAMSGOLFネイビー Ｌサイズ写真より、落ち着いたネイビーです。光にあたって明るく写ってるようです。薄手ですので、涼しいです。地模様がカワイイです。1度だけ、着用しました。ゴルフウエアの整理のため、出品いたします。注意して検品しておりますが、万が一見落とし等がございましたらご容赦ください。自宅保管の中古品ということをご理解頂いた上で、どなたかご活用頂けると嬉しいです。コンパクトにたたみ発送致しますのでたたみじわはご容赦下さい。梱包時、商品のサイズ等でメルカリ便の発送方法が変わる事があります。いずれも匿名発送致します。ゆうゆう便⇄らくらく便その他、ゴルフビームスゴルフ23区ゴルフ23区adidasゴルフルコック スポルティフニューバランス ゴルフレディース等々出品しておりますので、是非ご覧下さい。