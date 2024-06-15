仏教美術 厨子 細密 一刀浮彫り 時代 阿弥陀如来像 仏像

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商品詳細
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆必ずプロフィールをお読み下さい☆トラブル防止の為、上記内容古物をご理解ご了承の上で検討購入して下さい❗️※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※・仏教美術厨子細密一刀浮彫り時代阿弥陀如来像松芯部仏像サイズ(最大幅約)高さ24.5㎝横幅9.5㎝奥行6㎝重量424㌘状態美品内（経年劣化）コレクション置物アクセントインテリアオブジェ等としていかがでしょうか送料込みギリギリの値段で出品してますので極端な値引き等のコメントはお控え下さい。神経質な方はご遠慮願います❗️振込みの場合、予定日をお知せ下さい❗️離島の方は送料購入者様負担
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