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スナイデル　ハンドバッグ　新品
商品番号 O86805240051
商品名

スナイデル　ハンドバッグ　新品
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 7,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルのハンドバッグです。新品・未使用品ですが、自宅保管品であることにご理解いだける方のみご購入下さい。発送の際には折り畳んでなるべくお安く発送する予定ですが、気になる方はご連絡いただければ潰れないようにクッション等配慮いたします。バンブーハンドルカラー...ベージュ
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