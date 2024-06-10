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新品.未使用　本革！ミニチュアケリーチャーム　ブルー
商品番号 R57938224127
商品名

新品.未使用　本革！ミニチュアケリーチャーム　ブルー
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用！ミニチュアケリーチャームブルー　ブラック2個セット職人さん手作り本革バッグチャームになります。付属の紐でバッグに付けられます。横7cm×縦6cm×まち4cm紐…革40cm柄紐36cm定価¥8,800(税込)人気ライブコマースさんより購入Mal.rerere
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