Glen Prince グレンプリンス カシミヤ100% ロイヤススチュワート

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらはグレンプリンスのクラシックタータンカシミヤストール、柄はロイヤルスチュワート/RoyalStewartになります。カシミヤ100%で大変肌触りが良く、使用は短時間で2回のみのため毛羽立ちやなどもございません。身につける機会がなくなってしまったため、綺麗なうちに出品したいと思います。サイズは190cm×70cmになります。ご不明点などございましたらお申し付け下さい。宜しくお願い致します。素材···カシミヤカラー···レッド柄・デザイン···チェック
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