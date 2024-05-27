COACH（コーチ）シグネチャー ショルダーバッグ ブラウン

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【出品にあたり】⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。【商品入手先】公安認可の正規ブランド品買取販売店鑑定済みの確実な正規品(本物)です♪⭐️ブランド名：コーチ/COACH⭐️サイズ：※多少の誤差があると思いますが予めご承知の上ご購入をお願い致します。バッグ縦約16.5cm横約28.5cm持ち手約65㎝⭐️仕様：ファスナー開閉式内ポケット×3⭐️色：ブラウン系⭐️状態：【外】多少のスレなどございますが全体的に綺麗な状態です。【中】多少の使用感はございますが目立つ傷等なく比較的状態のよいお品物になります。詳細は画像にてご確認ください。【商品詳細】コーチのショルダーバッグです！ブラウンで落ち着いた色味ですので、大人めなコーディネートからカジュアルなコーディネートまで使いやすいお品物です！シグネチャー柄も目立ちすぎず、コーチの最初の一品としてもおすすめです！【付属品】画像のもので全てになります。【梱包、配送について】梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。厳重に梱包しますので破損の心配は不要です⭐️⭐️他にもブランド品やおしゃれなアイテムを多数出品していますので是非ご覧ください⭐️⭐︎その他ブランド小物は#ブランドショップLabiから✩フォローで5%値引きさせていただきます！✩まとめて購入で1,000円引きさせていただきます！⭐️その他小物はこちらから↓⭐️#Labiレディスショルダーバッグ#Labiレディスバッグ#Labiショルダーバッグ#Labiバッグ#Labiコーチカラー...ブラウン柄/種類...キャンバス系柄/詳細...シグネチャーキャンバス