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The Adverts × hysterics コラボ Tシャツ
商品番号 Q12673475064
商品名

The Adverts × hysterics コラボ Tシャツ
ブランド名 ヒステリックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheAdverts×ヒステリックスコラボ　GayeAdvertＴシャツ文字部分は元々擦れたデザインのプリントです。柔らかく着心地の良い、ヒステリックグラマーのもともとあえてヨレ感ある素材シリーズ■状態・注意点黒色綿素材特有の色落ち感は多少あります。使用感はありますが、まだまだ普通に着用できる一般的な古着レべルです。大きなダメージはありません。■ブランド：hysterics■COLOR：黒■サイズ・表記サイズ：FREE(レディース)・平置き採寸サイズ:　着丈66cm/脇下身幅42cm/肩幅35cm/袖丈12cm■素材：綿100％USED商品のため、神経質な方のご購入はお控えください。注意点をご理解の上でご購入をお願いいたします。
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