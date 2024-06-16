vintage チェック柄　総柄　レトロ　Y2K 半袖　ポロシャツ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。フォロワー割を始めさせて頂きました。✒️フォロー割フォローして下さった方には、表示価格から①1999円以下→100円引き②2000円〜4999円→200円引き③5000円〜9999円→300円引き④10000円以上→500円引きさせて頂きます。48時間以内発送。#ANGER古着 こちらからvintageのアイテムや90sの古着、一覧に飛べますunisex凹凸感のある生地感の半袖シャツ□brand/肩幅39身幅49着丈59.5袖丈27.5■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承くださいused商品なので神経質な方はご遠慮ください出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい！
http://narcologia.ru/goods/scissoring117996.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral788132.html
http://narcologia.ru/goods/unusable73574.html
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