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- ルーニィ【新品未使用】キャミソールドッキング シアーカシュクールブラウス
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商品詳細
新品未使用タグ付きです。目立つ汚れ、ダメージありません。自宅で大切に保管しております。ブランド【LOUNIE】サイズ【38】肩幅37身幅43袖丈14着丈50日本製※トルソーは9号サイズを使用しています。カットソー素材のキャミはドッキングされています。季節感のあるビタミンカラーで、ほどよいシアー感のあるカシュクールブラウスです。ご検討宜しくお願い致します(__)#rai
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