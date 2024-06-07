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ルーニィ【新品未使用】キャミソールドッキング　シアーカシュクールブラウス
商品番号 V19716927426
商品名

ルーニィ【新品未使用】キャミソールドッキング　シアーカシュクールブラウス
ブランド名 ルーニィ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きです。目立つ汚れ、ダメージありません。自宅で大切に保管しております。ブランド【LOUNIE】サイズ【38】肩幅37身幅43袖丈14着丈50日本製※トルソーは9号サイズを使用しています。カットソー素材のキャミはドッキングされています。季節感のあるビタミンカラーで、ほどよいシアー感のあるカシュクールブラウスです。ご検討宜しくお願い致します(__)#rai
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