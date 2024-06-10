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1度使用しました（試着のみ）人毛…40%耐熱糸…30％★品番、カラー番号はわかりません★説明書などもありません★箱の閉めるボタンが閉めづらいです（8枚目の画像） ♥︎ピンク色の箱がいらない方は購入前に お知らせ下さい。 （お値引きさせていただきます）♠︎自宅保管しておりました♠︎中古品ですのでご理解の上ご購入下さい