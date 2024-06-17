ロンシャンかごル パニエ プリアージュ XS かごバッグ

希少限定品@新品未使用〜即購入大歓迎ロンシャン かごバッグ ルパニエプリアージュミニXSトップハンドルバッグ*最安値提供しており、即購入して頂くと幸いですお互いが気持ちの良いお取引をできるよう心がけています。LONGCHAMPかごバッグXS斜め掛けバッグ【取り外し可】XSサイズ:約22.5cm*13.5cm*12.5cm素材:ストロー効果ポリエステルキャンバスカラー:茶色ショルダーストラップ付きショルダーストラップ全長約110cmハンドル高さ：約9cmこちらの商品は全て並行輸入新品となります。海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、歪み、元々の傷、汚れ、スレ、糸始末の粗さ・わずかな汚れ・金具の曇り、保護袋の糸ほつれ等が見受けられる場合がございます♪**日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。※画像は実物でございます！背景の色の関係で、画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございますのでご了承ください。写真を良くご確認してからご購入下さいませ。バッグ畳む簡易包装でお届けします。よろしくお願いいたしますカラー···ブラウン



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