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【一度使用】サムソナイト　インターセクト　【34L】
商品番号 F45628184910
商品名

【一度使用】サムソナイト　インターセクト　【34L】
ブランド名 サムソナイト
特別価格 税込 10,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＼値下げ交渉不可です／別モデルに乗り換えた為出品です。アマゾンで8月に購入しました。購入時より一万円以上安く出品しています。サムソナイトインターセクトIntersectスピナー55/20フレームタイプネイビー　ブルー34L55cm3.3kgサイズ約36×55×24㎝機内持ち込み可帰京の際に一度使用しています。使用に伴う傷等有りますが重要な足回り等、使用に伴う不具合は有りません。TSAは000に設定しています。洋服は直接入れていませんのでご安心ください。本体のみの発送です。スーツケース自体が頑丈な為、本体に袋を被せダンボールでの軽梱包とさせていただきます。出張や帰京の際は予告なく出品を停止します。当方、喫煙者（電子タバコ）です。紙タバコに比べ、ニオイは遥かに少ないと思いますが、気になる方はご遠慮ください。その他完璧なコンディションをお求めの方も購入をお控えください。値下げはしておりません。↑の状態に納得いただけましたらそのままお買い上げください（゜∀゜）！#Samsonite#サムソナイト#インターセクト#カブトムシ#シーライト#コスモライト
http://narcologia.ru/goods/stepchild706952.html
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