【一度使用】サムソナイト　インターセクト　【34L】

＼値下げ交渉不可です／別モデルに乗り換えた為出品です。アマゾンで8月に購入しました。購入時より一万円以上安く出品しています。サムソナイトインターセクトIntersectスピナー55/20フレームタイプネイビー ブルー34L55cm3.3kgサイズ約36×55×24㎝機内持ち込み可帰京の際に一度使用しています。使用に伴う傷等有りますが重要な足回り等、使用に伴う不具合は有りません。TSAは000に設定しています。洋服は直接入れていませんのでご安心ください。本体のみの発送です。スーツケース自体が頑丈な為、本体に袋を被せダンボールでの軽梱包とさせていただきます。出張や帰京の際は予告なく出品を停止します。当方、喫煙者（電子タバコ）です。紙タバコに比べ、ニオイは遥かに少ないと思いますが、気になる方はご遠慮ください。その他完璧なコンディションをお求めの方も購入をお控えください。値下げはしておりません。↑の状態に納得いただけましたらそのままお買い上げください（゜∀゜）！#Samsonite#サムソナイト#インターセクト#カブトムシ#シーライト#コスモライト



インターセクト スピナー 76 ブラック｜スーツケース、ビジネスバッグ ...



正規品 サムソナイト Samsonite スーツケース キャリーバッグ インターセクト INTERSECT スピナー68 超軽量 ハードケース ハードフレーム 158cm以内 Mサイズ 73L 7泊以上 旅行 おすすめ シンプル



＜SAMSONITE＞INTERSECT SPINNER 55cm スーツケース （サムソナイト インターセクト） | NUOVO powered by BASE



やっぱりサムソナイト！30％OFFセールで納得のスーツケース見つけた！



[サムソナイト] スーツケース インターセクト スピナー 76/28 FR 保証付 93L 76 cm 5.3kg



インターセクト スピナー 55 ブラック｜スーツケース、ビジネスバッグ ...



サムソナイト スーツケース INTERSECT（インターセクト） シルバー [TSAロック搭載 /34L /2泊～3泊] GV5-25001



インターセクト スピナー 76 ブラック｜スーツケース、ビジネスバッグ ...



サムソナイト インターセクト スピナー 76cm GV5-003 (スーツケース ...



大幅最終値下げ！サムソナイト新品未使用☆インターセクトスピナー 93L ...



新品！サムソナイト インターセクト スピナー



[サムソナイト] スーツケース インターセクト スピナー 68/25 FR 保証付 73L 68 cm 4.5kg



SAMSONITE＞INTERSECT SPINNER 68cm スーツケース （サムソナイト ...



Amazon | [サムソナイト] スーツケース キャリーケース インターセクト ...



SAMSONITE＞INTERSECT SPINNER 68cm スーツケース （サムソナイト ...