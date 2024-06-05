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激レア　JeanPaul Gaultier 半袖Tシャツ　総柄　派手デザイン
商品番号 V26679308173
商品名

激レア　JeanPaul Gaultier 半袖Tシャツ　総柄　派手デザイン
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア　JeanPaulGaultier半袖Tシャツ　総柄　派手デザインサイズ:40表記(Lサイズ)状態:襟元に汚れがありますが、その他は美品です！※細かい採寸ご希望の方はお気軽にコメントください！#Mei’s古着屋⭐︎たくさんの古着を出品しております！お値下げ交渉受け付けます！⭐️フォロー割引⭐️フォローしていただくと100〜300円の割引！⭐️リピート購入⭐️２回目からの購入は5%割引！カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏
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