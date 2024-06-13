STYLEVOICE / スタイルヴォイス　ブラック長袖フリルブラウス

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STYLEVOICE/スタイルヴォイス2WAYラッフルカラーシアーブラウスcolor:blacksize:free新品未使用タグ付きです^^生地をたっぷりと使ったラッフル襟がポイントのシアーブラウス。ボリュームのある大きめの2段フリル襟は取り外しができるので、気分に合わせたスタイリングをお楽しみいただけます。《素材の特徴》-生地に表情があり、肌が透けすぎない上品なシアー感-さらりとした気持ちいい肌ざわり、通気性もよく軽やかな着心地-ご自宅で手洗いOK最終値下げです。お値下げ交渉はご遠慮ください。テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···フリル