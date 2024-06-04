エルメス ボーダー ノースリーブ Tシャツ HERMES

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ご覧くださりありがとうございます。エルメスHERMESボーダーノースリーブTシャツ白に水色のボーダーサイズSMですのでSからＭの方へ。ストレッチがきいています。直営店で購入し数回着用後クリーニング済。クリーニング後は未着用ですが、出品に際し確認したところ脇にシミがありました。USEDということをご了承ください。ご希望、ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...ボーダーカラー...ホワイト袖丈...袖なし