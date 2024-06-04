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エルメス ボーダー ノースリーブ Tシャツ HERMES
商品番号 M27897967743
商品名

エルメス ボーダー ノースリーブ Tシャツ HERMES
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。エルメスHERMESボーダーノースリーブTシャツ白に水色のボーダーサイズSMですのでSからＭの方へ。ストレッチがきいています。直営店で購入し数回着用後クリーニング済。クリーニング後は未着用ですが、出品に際し確認したところ脇にシミがありました。USEDということをご了承ください。ご希望、ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...ボーダーカラー...ホワイト袖丈...袖なし
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