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【タグ付き】ワコールサルート　スリップ M−80
商品番号 N46894838668
商品名

【タグ付き】ワコールサルート　スリップ M−80
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 3,681 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルート　23グループ　スリップ　商品タグより品番　　STJ223サイズ　M−80　バスト丈79ー87　スリップ丈80★同じシリーズでブラ、ソング、ガータベルトのセットも出品しています。下記全てご了承して頂ける方のみご購入お願いします・配送は平日で写真5枚目のように折りたたみ外袋に入れ「ネコポス」で送付させて頂きます。・自宅に保管していた物ですので店舗で購入したような新品同様を求める方は購入をお控え下さい。・売切れの場合あります。
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