【タグ付き】ワコールサルート　スリップ M−80

サルート 23グループ スリップ 商品タグより品番 STJ223サイズ M−80 バスト丈79ー87 スリップ丈80★同じシリーズでブラ、ソング、ガータベルトのセットも出品しています。下記全てご了承して頂ける方のみご購入お願いします・配送は平日で写真5枚目のように折りたたみ外袋に入れ「ネコポス」で送付させて頂きます。・自宅に保管していた物ですので店舗で購入したような新品同様を求める方は購入をお控え下さい。・売切れの場合あります。



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