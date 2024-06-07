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ヘレンカミンスキー　カゴバック　ラフィア　タッセル　サイズ大
商品番号 R30655831966
商品名

ヘレンカミンスキー　カゴバック　ラフィア　タッセル　サイズ大
ブランド名 ヘレンカミンスキー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ素材···ラフィア　椰子の葉100%柄・デザイン···無地持ち手に汚れがありますが、全体的にはまだまだ使用できます。毛羽だっていたロープのところを手直ししました。汚れは洗剤で落ちるかもしれません。天然素材ですので所々少しほつれがよく見たらあります。サイズ平置き寸横50cm縦33cmマチ17✖️34気になる事はコメントくださいませ
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