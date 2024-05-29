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コーチ　バッグ　極美品
商品番号 B34423010348
商品名

コーチ　バッグ　極美品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

コーチのレディースバッグ、2回だけ使用の極美品です。ショルダーストラップもあります。素人保管、中古品という事をご理解いただけますようお願い致します。カラー···ブラウン
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