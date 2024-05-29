AEZ17 エルメス 極美品 プリーツ スカーフ タグ有り

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Pelilemainお針子さん【商品説明】(広げた状態)縦約84㎝横約84㎝厚さ約0.2㎝重さ66g素材…シルク100%色…マルチカラー【状態ランク】状態ランク…ABN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】部分的に使用感があります。素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。表面、裏面は共に若干の変色とヨゴレがあります。フチ周りはスレと色あせがあります。上記に多少ダメージはありますが、普段使いには、問題はなくお使い頂ける商品です。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#財布トク#15000#HERMES#hermes#おしゃれ#オシャレ#エルメス #プリーツスカーフ#シルク