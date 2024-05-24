クレージュ　キャミソール

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商品詳細
柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントカラー···ピンク素材 コットンサイズ38クレージュのキャミソールです。使用回数が少ないので綺麗な状態です。コットン素材で気持ちいいです。スパンコールのロゴも可愛いのでたくさん着ていただきたいです。
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