SHIPS ブラウス

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色:ネイビー大人っぽく上品なモダン柄ブラウスです。スカーフタイ付きでクラシカルなデザインです。とろみシャツ素材で、スルッとした自然な落ち感がありシップスらしい都会的で洗練された印象の一着になります♪ジャケットやブレザーのインナーにもおすすめです。個人のユーズド品につきご了承くださいませ。数回着用しています。目立つような汚れや破れはなく、まだまだ着て頂けると思います。