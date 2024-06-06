Left Alone 刺繍Tシャツ

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3回ほど着用 美品今はもう売っていないデザインなので希少かと思います。淡いピンクで使いやすく、生地も着心地いいです。#レフトアローン#leftalone#刺繍#デザインtシャツカラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春、夏、秋