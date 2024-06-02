i-shirt 9号シャツ レディース

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色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···オフィスカジュアル、カジュアル定価¥5,390ご覧いただきまして誠にありがとうございます。未開封新品のお品物になります。サイズが大きすぎてしまった為、出品いたしております。i-shirt9号シャツレディース防水加工と専用箱に入れて発送させていただきます。お値下げは考えておりません。ご了承いただけますと幸いです。