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『allamanda』 （38） 長袖シャツ ブラウス キャンディスリーブ
商品番号 V17562922210
商品名

『allamanda』 （38） 長袖シャツ ブラウス キャンディスリーブ
ブランド名 アラマンダ
特別価格 税込 1,253 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です❣️❣️✨お得なお買い物情報✨がプロフィール欄にありますのでご覧下さい(*꒳*)⸝♥️⚠︎︎1日3名様限定です。【商品情報】◆サイズ（タグ表記）：38◆実寸（平置寸法）\"【トップス】アラマンダ白薄手着丈54cm肩幅31.5cm身幅45.5cm袖丈61.5cm\"⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆カラー：写真にてご確認ください！　　（1枚目の写真が実物に近いです♪）⚠︎︎実際と多少異なる場合があります。♪他にも多くの商品を出品しています︎♪他の商品を見たい方はこちらから✨️⇩⇩⇩#mami古着♡レディース♡トップス全商品はこちらから✨️⇩⇩⇩#mami古着♡全商品--------------注意事項---------------・お値下げ交渉の際は検討しますので、「○円までお値下げ可能ですか？」とご提示頂けると助かります。・専用ページの作成はトラブル防止のためお断りしております。コメントでのやり取りがあった場合も、お手続きが完了された方を優先してご案内します。・購入時期や着用回数をよく聞かれますが、頂き物等もありますのでお答えできないです。・商品の大きさ等によって、配送方法を変えさせていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。・自宅で保管しているものを簡易に検品して出品しております。着用に問題ないレベルの保管中のにおい、細かい見落としはご容赦いただけますと幸いです。oa0645
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