00s hysteric glamour ヒステリックグラマー チビT

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商品詳細
90s00s初期y2khystericglamourヒステリックグラマーヒスgirlsガールズチビTカラーブラックサイズFREE肩幅33身幅37着丈50袖幅13プリントも綺麗に残ってます。古いものですがまだまだ使用出来ます。よろしくお願いいたします。kpophystericsy2k韓国archive9カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/plaque116407.html
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