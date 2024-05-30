値下げ！未使用！Style フリルカラーブラウス

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商品詳細
季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋ネットにて購入。未使用のまま出番がないため出品いたします。フリル襟ののボリュームが立体的でステキです。これからのシーズンはシアーなカットソーや薄手のニットと重ね着しても良さそうです。はけ目生地なので、ドレッシー過ぎずに合わせていただけそうです！
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