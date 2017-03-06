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お値下げしました！サマンサタバサ レディアゼル 大 マゼンタピンク
商品番号 R38498731009
商品名

お値下げしました！サマンサタバサ レディアゼル 大 マゼンタピンク
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

定価￥37,800円横36縦25マチ16重さ：950gカラー:フューシャピンク付属品、袋有りません数年前にSamanthaThavasa大丸梅田店で購入しました。タグや保証書は切り離してしまっているためありません。こちらは、A4対応の大きめサイズで、底マチが広めなので荷物が収納しやすいです♪通勤バッグとしても休日のお出かけバッグとしても良しで、オールシーズン、さまざまなシーンで活躍してくれます！ハンドバッグとして使用していた為ショルダー紐は新品未使用です✩.*˚お付けいたします。送料もこちらで1000円ほどかかるので大幅お値下げ考えておりません(´•ω•̥`)ご了承くださいませm(__)mところどころ擦れ感はありますが、毎日使っていた物では無いので全体的に綺麗でまだまだお使い頂けます(*•̀ᴗ•́*)و̑̑手持ちの部分にスカーフなど巻いても凄く高級感がでますよ！！自宅保管のため、ご了承下さい。ご質問などあればお気軽にコメントくださいね(*´╰╯`)♬
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