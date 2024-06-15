グッチ　ソーホー　チェーン　革　ショルダーバック　デニム

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GUCCI デニムのチェーンバックです。 デニムの風合いに革のタッセルとチェーンがカジュアルでとってもかわいいです。一目惚れしてGUCCI店舗にて購入しました。購入後10回程度使用しました。 外側は1点目立たないほどの小さいシミ？があります。(画像2枚目左下部分)内側は大きなシミがございます。○素材：デニム○サイズ：幅38cm×高さ27cm×マチ12cm（素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）○ポケット：内側3か所（大×１、小×２）○購入価格：180,000円前後外袋あり ショルダーとして使用時の長さ：約100cmハンドルとして使用時の長さ：約60cm仕様：フック開閉式ポケット2ヶ所ファスナーポケット1ヶ所色…ライトブルー素材…デニム#GUCCI#マザーズバッグ#大容量#グッチ#バック#ショルダーバッグ#デニム値下げ交渉は受け付けておりません。素人目で傷や汚れを判断してます。写真やコメントで確認のうえでご購入下さい。気になる箇所があれば写真アップします。返品は承っておりません。予めご了承下さい。