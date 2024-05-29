IENA イエナ◆長袖プルオーバーブラウス シャツ◆洗える

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ご覧いただきありがとうございます。m(__)m【ブランド】ＩＥＮＡ／イエナ後ろにタックが入り、裾に向かって広がるフレアラインがとても綺麗なプルオーバーブラウスです♪後ろファスナーで着脱しやすい。自宅で手洗いできます。【カラー】水色【タグ表記サイズ】FREE【平置き採寸】身幅：約５１cm 肩幅：３８ｃｍ 袖丈：約５７cm後ろ中心着丈：約７２cm（素人の採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。）【素材】綿１００％【状態】使用感が少なく、全体的にきれいな状態を維持していると思います。（感じ方には個人差がございますので、中古品ということをご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いします。）【注意事項】・素人検品となりますので、小さな傷や汚れの見落としがあることもございますので、ご了承下さい。・なるべく小さく畳んで発送致しますので、畳みジワはご了承下さい。・リサイクル資材を利用し、簡易包装で発送させて頂きます。・光の当たり具合や、ブラウザによって色味が違う場合もございますのでご了承下さい。・発送方法を変更する場合がございます。匿名配送(らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便)・写真に含まれるアクセサリーやバッグなどの小物やコーディネート用の服は、付属しないのでご注意下さい。・お値下げ相談の際は、具体的な金額をご提示いただけると嬉しいです。他にも出品しておりますので是非ご覧ください♪何卒、よろしくお願いいたします。#ななの商品一覧☆------------------------------------------------------------テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント