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【極美品】theory ペプラム　ニット　ノースリーブ　ブラウス
商品番号 Y77988743045
商品名

【極美品】theory ペプラム　ニット　ノースリーブ　ブラウス
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品theoryペプラム　ニット　ノースリーブ　ブラウス形がすごく綺麗で、ラインが美しく見えます。定価26400円【カラー】ブラックのストライプ【サイズS】平置き着丈57肩幅32.5バスト37.5素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【素材】レーヨン58%ナイロン40%ポリウレタン2%【状態】未使用【その他】・畳んでのお送りです。　折りじわご了承ください。
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