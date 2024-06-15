ピンクハウス キューピー総柄シャツ

30年程前にオークションで購入しました。サイズはLサイズです。所々汚れありますが、着用するとそんなに目立たないと思います。かなり昔の物なので神経質な方は御遠慮ください。素人の長期保管にご理解のある方のみお願い致します。



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