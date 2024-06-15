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ピンクハウス キューピー総柄シャツ
商品番号 A41234642602
商品名

ピンクハウス キューピー総柄シャツ
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年程前にオークションで購入しました。サイズはLサイズです。所々汚れありますが、着用するとそんなに目立たないと思います。かなり昔の物なので神経質な方は御遠慮ください。素人の長期保管にご理解のある方のみお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/procurement397133.html
http://narcologia.ru/goods/browse646591.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi998547.html

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