ピンクハウス キューピー総柄シャツ

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商品詳細
30年程前にオークションで購入しました。サイズはLサイズです。所々汚れありますが、着用するとそんなに目立たないと思います。かなり昔の物なので神経質な方は御遠慮ください。素人の長期保管にご理解のある方のみお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/procurement397133.html
http://narcologia.ru/goods/browse646591.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi998547.html
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