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オーストラリア大人気ブランド　KOOKAI キャミソール ベアトップ　ザラ
商品番号 O17199114785
商品名

オーストラリア大人気ブランド　KOOKAI キャミソール ベアトップ　ザラ
ブランド名 クーカイ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーストラリア大人気ブランドKOOKAI3点セット単品一個2800円カップ···カップなし季節感···春、夏、秋KOOKAIで通年通して販売してる大人気のベアトップ、キャミソール♡全て一度短時間〜数回しか着用してません。あくまでも中古、自宅保管になるのでご理解ある方のみご購入ください。画像5、6色違い全て約身幅34cm着丈25cm前後サラサラした肌触り、通気性、速乾性抜群◎ユニクロのエアリズム素材に似てます！しっかりした生地で二重素材で透けません水色のベアトップは胸のところにゴムの様なストッパーがついていて落ちてきません。ヴィクトリアシークレット　エイソスアナップルームサンマルロクコンテンポラリーカベサロッソシールームリンアリシアスタンtotheseaハワイオーストラリアビーチボディコンロンハーマンアーバンリサーチビームスアナザーエディションaktesnidelフレイアイディーミラオーウェンマーキュリーデュオラグナムーンワンピースボーダーワンピースロングワンピース膝丈ワンピースリゼクシーZARAH\u0026Mボディコンパーティーコンパニオンセシルマクビーしまむらジーユーピスタチオピスタチオワンピースエイソスリプシーキャバfifthtitivetリエディ好きにも
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