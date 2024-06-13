Pheeny フィーニー　デザインノースリーブ　コットン100%

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商品詳細
⭐︎多数出品中⭐︎Pheenyフィーニーデザインノースリーブ タンクトップコットン100%スリットがお洒落なノースリーブです⭐︎サイズ前見頃 約75cm後ろ見頃 約83cm肩幅 約41cm身幅 約48cmサイズ表記FREE＊サイズ感は採寸を目安にして下さい。状態 良好
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ノースリーブカットソー/FREE/コットン/CML
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