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Pheeny フィーニー　デザインノースリーブ　コットン100%
商品番号 T69359251434
商品名

Pheeny フィーニー　デザインノースリーブ　コットン100%
ブランド名 フィーニー
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎多数出品中⭐︎Pheenyフィーニーデザインノースリーブ　タンクトップコットン100%スリットがお洒落なノースリーブです⭐︎サイズ前見頃　約75cm後ろ見頃　約83cm肩幅　約41cm身幅　約48cmサイズ表記FREE＊サイズ感は採寸を目安にして下さい。状態　良好
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