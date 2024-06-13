epine ダブルフリルリボンブラウス

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商品詳細
epineのdoublefrillribbonblouseです。数回着用していて目立った汚れ等ないですが、自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。ハンガーに掛けてクローゼットに入れて保管しています。発送の際に折り皺がつくことが考えられますのでご了承ください。即購入可です。size身幅約46cm着丈約57cmモデル身長172cm素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏#epine#フレンチガーリー
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