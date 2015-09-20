ご検討中　イタリアメゾン　ナラカミーチェ　美しいアイスブルー　ブラウス2サイズ

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コメントいただけますと専用のお作りいたします❤️SALENARACAMICIEのアイスブルーひんやりと氷上のような美しい色です白に合わせると良さがわかりますナラカといえばフリルこちらは甘くなりすぎないデザインで胸元の空間も上品です淡水パールなど夏向きアクセもいい眼鏡 つきません(^^)好きで青山へ通い数店購入してきましたが、ここ数年ナラカから離れてましたので 断捨離しますお店と自宅試着です定価は¥20000まではしなかったと思います❤️ご自宅お洗濯でアイロンいらないですシワになりにくいし気にならない優れもの★サイズ→コメント欄へ★II、2サイズ表記Lですがナラカミーチェはやや小さめなので M！だと思います★青山本店にて購入 試着オンリー ワンオーナー保管