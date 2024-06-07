LACOSTE スキッパーネック　鹿の子ポロシャツ　サックスブルー

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商品詳細
No.5457ラコステ スキッパーカラー キーネック ポロシャツ 鹿子編み かのこ 水色 サックスブルー ワンポイント刺繍ロゴ5サイズ(実寸値は最後の写真に掲載。)メンズ、レディース問わず是非！【状態】気になる汚れやダメージ無し。綺麗なお品です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜★即購入、無言購入okです！★アカウントフォローでお値引き可能です！★値引き額など詳細はプロフィールから、他の商品は下のリンクから是非ご覧ください。#tkk #tkk_ラコステ #tkk_ポロシャツ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜カラー···ブルー袖丈···半袖
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