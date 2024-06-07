MEDI ELABORATE TANK アメリヴィテージ

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表面感のあるワッフル生地に繊細なコードを使用した変形デザインタンク。使用しているワッフル生地は表面の凸凹により汗をかいてもべたっと感じる事がなく、保湿性と吸収性に優れている為、夏に最適なアイテムです。前から見ても後ろから見てもデザインのあるAMERIならではの一枚です。SIZEバスト:82cm着丈:57cm肩幅:33cm着用モデル身長177cm(オフホワイト/F)※サイズ表記について商品によって同サイズや同色等であっても各商品毎に誤差がある為、サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください定価7400円+税金