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- 《未使用》mizuiroind ドットブラウス
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商品詳細
タグは取ってしまいましたが、未使用になります。ぽこぽことしたドット柄が素敵で購入しましたが、ブラウスが増えた為断捨離致します。ゆったりとした作りで身体のラインを拾うことなく、ノンストレスで来て頂けます。これからの季節ですと、中にタートルを重ね着しても可愛いかと思います。前着丈→約62㎝身幅→約69㎝未使用ですが、保管の際のシワがございます。ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder116375.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful371551.html
http://narcologia.ru/goods/browse795291.html
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