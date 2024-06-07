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《未使用》mizuiroind　ドットブラウス
商品番号 H28002202370
商品名

《未使用》mizuiroind　ドットブラウス
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグは取ってしまいましたが、未使用になります。ぽこぽことしたドット柄が素敵で購入しましたが、ブラウスが増えた為断捨離致します。ゆったりとした作りで身体のラインを拾うことなく、ノンストレスで来て頂けます。これからの季節ですと、中にタートルを重ね着しても可愛いかと思います。前着丈→約62㎝身幅→約69㎝未使用ですが、保管の際のシワがございます。ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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