《未使用》mizuiroind　ドットブラウス

タグは取ってしまいましたが、未使用になります。ぽこぽことしたドット柄が素敵で購入しましたが、ブラウスが増えた為断捨離致します。ゆったりとした作りで身体のラインを拾うことなく、ノンストレスで来て頂けます。これからの季節ですと、中にタートルを重ね着しても可愛いかと思います。前着丈→約62㎝身幅→約69㎝未使用ですが、保管の際のシワがございます。ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。



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