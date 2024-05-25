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商品詳細
シャネルキャンパスバックです。付属はギャランティと保存袋になります。何方か気に入って頂ける方にお譲りします。最近コメ逃げされる方が非常に多いです。信頼出来る方としかお取引したくないのでコメ逃げされる方はブロックさせて頂きます。
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