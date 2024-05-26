美品⭐︎コーチ COACH 2way ワンショルダーバッグ

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商品詳細
コメント無し即購入ok^^2wayシグネチャー キャンバス レザー カーフ ショルダーバッグハンドバッグ 通勤 レディース シンプル 19242定番 人気 シルバー 金具ロゴ 濃茶 茶 ブラウン ダークブラウン ベージュ上品なシグネチャー柄のブラウンカラーに、カーフレザーを合わせた2wayワンショルダーバッグです。ショルダーストラップは取り外し可能です。特に傷や汚れはなく美品です。※あくまで中古品ですので、ご理解のある方のご購入願います。品番:F19242カラー:ベージュ×ブラウン素材:キャンバス×カーフサイズ:約W31×H24×D13cmハンドルの長さ:約34cmストラップドロップの長さ:約14cm(素人採寸の為、若干の誤差がある可能性あり)仕様:ポケット内側/オープン×2/ファスナー×1付属品:チャーム付0803
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