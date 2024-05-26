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エシャルプ・ロゴマニア ア ラ フォリ　 ローズ ピンク ハート リップス
商品番号 G45969617800
商品名

エシャルプ・ロゴマニア ア ラ フォリ　 ローズ ピンク ハート リップス
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マフラーエシャルプ・ロゴマニアアラフォリ　ローズピンクハートリップスモノグラムルイ・ヴィトン　LOUISVUITTON　エシャルプロゴマニア　アラフォリ　マフラー　ライトピンク　モノグラム　ハート　リップ　フラワー　ウール　シルク　フリンジ付き　M71587　レディースルイヴィトンロゴマニア　ハートマーク　ピンク[品番]M71587[ブランド]LOUISVUITTON(ルイヴィトン)[サイズ]約32.5cm約176cm（フリンジ含む）[状態]数回使用しているため、使用感有り。　　　画像の通り糸のほつれ毛羽立ち有り。※あくまで素人保管ですのでご了承ください。[定価]82,500円(税込)カラー···ピンク
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