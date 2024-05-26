エシャルプ・ロゴマニア ア ラ フォリ ローズ ピンク ハート リップス ...

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商品詳細
マフラーエシャルプ・ロゴマニアアラフォリ ローズピンクハートリップスモノグラムルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エシャルプロゴマニア アラフォリ マフラー ライトピンク モノグラム ハート リップ フラワー ウール シルク フリンジ付き M71587 レディースルイヴィトンロゴマニア ハートマーク ピンク[品番]M71587[ブランド]LOUISVUITTON(ルイヴィトン)[サイズ]約32.5cm約176cm（フリンジ含む）[状態]数回使用しているため、使用感有り。 画像の通り糸のほつれ毛羽立ち有り。※あくまで素人保管ですのでご了承ください。[定価]82,500円(税込)カラー···ピンク
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