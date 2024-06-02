美品✨ ゲンテン　トートバッグ　マトォーネ　編み込み　本革　レザー　ブラウン

ご覧いただきありがとうございます✨他にもバッグを出品しておりますので、よかったらご覧ください♪➡️#つなまよのバッグ倉庫気になる商品があればぜひいいね！のほうお願い致します。いいね！された方限定にお得な情報をコメントにて発信致します。○アイテムゲンテン gentenトートバッグ マトォーネ 編み込み 本革○サイズタテ約23cmヨコ約32cmマチ約9cmハンドル約44cmハンドル高さ約18cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。本革特有の使用感あり、ヴィンテージ感があります。○カラー茶色 ブラウン○素材レザー○購入先大手ヴィンテージショップ最後までご覧いただきありがとうございました✨よかったら他にもバッグを出品しておりますのでご覧ください！➡️#つなまよのバッグ倉庫



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