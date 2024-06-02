コーチ COACH 財布 ラグジュアリー カラーブロック シグネチャー　新品

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✨商品をご覧いただきありがとうございます✨☘️フォロ割お気軽にコメントください☘️✨他の商品はこちら❣ #HiRoCOACH★COACHラグジュアリーカラーブロックシグネチャーレザースモールトライフォールドウォレットC4527●ラグジュアリーなカラーブロックデザインとシグネチャーロゴが特徴です。高品質なレザーとコーティングされたキャンバス素材が組み合わさり、耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えています。●カラーブロックデザインは、上品なカラーのコンビネーションで構成されており、他とは一線を画すユニークな魅力があります。さらに、シグネチャーロゴの配色がデザインにアクセントを加え、COACHの高級感を引き立てています。●内側には、お札やコイン、カード類をスムーズに整理できるポケットやスロットがたくさん備わっています。コンパクトなサイズながらも収納力があり、日常的な使い勝手も抜群です。また、札入れや小銭入れにはファスナーやスナップボタンが付いており、中身をしっかりと守ってくれます。品番：C4527サイズ：約幅10cmｘ高さ8cmｘマチ3cm重さ：100g仕様本体：スナップ式開閉内側：札入れ×1、カードポケット×2、オープンポケット×1、窓付きポケット×1外側：ファスナー式マチ付小銭入れ×1素材PVCコーティングキャンバス×レザーカラーウォーターフォール×ミッドナイトマルチ金具の色：シルバー【付属品】ケアカード（CAREINSTRUCTIONS） ※箱はありません⚠️アメリカコーチのアウトレットで購入した並行輸入品です。⚠️照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。⚠️絵柄のあるものは、製造時の裁断位置により、デザインのプリント位置の違いがある場合があります。⚠️正規品ですので安心してご購入くださいませ。⚠️ケアカード付きのため日本全国のCOACH直営店でも修理やメンテナンスアフターケアも受けることができます。⭐新品・未使用⭐送料無料・匿名配送・即購入OK⭐早い者勝ち(^^)！◆他サイトにも出品中の為、急な商品削除があることをご了承ください。