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希少！天然 ピンクダイヤモンドルース 0.150ct
商品番号 J87729249773
商品名

希少！天然 ピンクダイヤモンドルース 0.150ct
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 33,966 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♢ピンクダイヤモンドルース♢天然ピンクダイヤモンド0.150ctcolor　LightBrownishPinkClarity　VS-1Cut　GoodSize　約3.3mmソーティング付きダイヤモンドを資産として所有するという考え方は日本国内ではまだまだ馴染みの薄いことではありますが、ピンクダイヤモンドを産出するメイン鉱山「アーガイル鉱山」の閉山の出来事やコロナ禍などによる経済不安定により、安定的な資産価値を持つダイヤモンドを所有したいという考え方をされる方が年々増えています。とっても綺麗な天然カラーのピンクダイヤモンド！しかもクォリティはVS-1。ピンクダイヤモンドの0.150ctになりますと、迫力を感じます。是非、コレクションにいかがでしょうか。。キラキラととっても綺麗です♡※撮影は出来る限り、実物に近づけるよう努力しておりますが、モニターの環境により色味が若干異なる場合がございます。#ピンクダイヤモンド#ピンクダイヤモンドルース
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