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ウォルナット★ ジオフェイスポーチ★ノースフェイス
商品番号 X38374010157
商品名

ウォルナット★ ジオフェイスポーチ★ノースフェイス
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,519 円
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商品詳細

THENORTHFACEノースフェイスGeofacePouchジオフェイスポーチNM82284国内正規品【新品】タグ付カラー：★WT(ウォルナット)サイズ：高さ18㎝幅24.5㎝マチ6.5㎝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－PC周辺機器の収納に便利なポーチ。衝撃を緩和するクッション内蔵のエンボス加工を採用。ショルダーストラップは取り外しが可能です。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－発送方法：らくらくメルカリ便　　　　　(ネコポス)匿名配送他のノースフェイス商品も出品中です♪→#宮さん◎_ノースフェイス→#宮さん◎_ノースフェイス_バッグお値下げ不可でお願いします。即購入OKです！よろしくお願いいたします(*^^*)黒かばん斜め掛けショルダーバッグショルダーポーチ
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