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ドレステリアレースブラウス半袖ブラック
商品番号 B85546081429
商品名

ドレステリアレースブラウス半袖ブラック
ブランド名 ドレステリア
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドレステリアのレースブラウスです。2022年夏に2万円程度で購入したように思います。素敵なレースです。２度ほど着用したのみですので、目立った傷や汚れはございませんが、中古品ですので、見落としご容赦ください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋レースブラウスドレステリアダブスタドルチェアンドガッバーナシャネル
http://narcologia.ru/goods/reproduce653855.html
http://narcologia.ru/goods/Adder854275.html
http://narcologia.ru/goods/composite993554.html

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