よすが Tシャツ❤ おまけ キーホルダー

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商品詳細
カネコアヤノワンマンショー2021「よすが」のTシャツ。彼女の綺麗な髪の毛の後ろ姿が素敵です。Sサイズ。おまけでよすがのホテルキーホルダーをお付けいたします。セット販売。Tシャツピンクキーホルダー黄色共に完売品新品未使用（Tシャツキーホルダー）未開封（Tシャツ）お願い→評価の御新規様、過去に普通、悪いのありました方、現在残念のある方、コメントよりスタート願います。ゆうパケットプラスにて配送。着丈65身丈49袖丈19肩幅42カラー...ピンク袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/Stanford270273.html
http://narcologia.ru/goods/seamless581629.html
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